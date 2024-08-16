Андрей Воробьев: Дзержинский нуждается в заметных преобразованиях

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил рабочие вопросы с главой городского округа Дзержинский Андроником Паком. Он заявил, что округ нуждается в преобразованиях и выразил доверие его главе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Пак стал главой городского округа Дзержинский примерно полгода назад. На встрече с Воробьевым обсуждались приоритетные задачи по развитию муниципалитета. Самые важные из них — подготовка к началу учебного года, отопительный сезон, строительство дорог, расселение людей из старых домов и благоустройство территории.

«Дзержинский нуждается в заметных преобразованиях. Это ваш родной городской округ, и я вижу, как вы стараетесь осуществлять перемены, проводите регулярные встречи с жителями. Такое общение позволяет рассчитывать на взаимопонимание и доверие. Надеюсь, что вы и дальше будете вовлечены во все, что происходит на данной территории», — заявил Воробьев.

По его словам, работы очень много. Преобразования касаются сфер ЖКХ, образовательных учреждений, спорта и благоустройства. Глава региона уверен, что все это имеет не менее важное значение, чем дороги.