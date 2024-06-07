Андрей Воробьев допустил создание памятного сквера на месте «Крокус сити холла»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на месте концертного зала «Крокус сити холл», где 22 марта произошел теракт, могут создать памятный сквер. Об этом сообщает РИА Новости .

«Реконструкцию мы обсуждали. Это частная собственность, поэтому здесь нужно соблюдать определенную деликатность», — сказал Воробьев на полях ПМЭФ.

Он уточнил, что также, по мнению общественности и позиции властей региона, предлагается организация там памятного сквера. Этот вопрос обсуждается. По этой теме есть несколько вариантов работ.

Теракт произошел 22 марта. В концертном зале нападавшие открыли огонь людям, затем подожгли здание. Погибли 145 человек.

ПМЭФ-2024 проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня. В 2024 году форум планировали посетить более 17 тыс. гостей, которые представят 136 стран мира.