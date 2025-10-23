Андрей Воробьев: до конца года в Подмосковье обновят более 700 детских площадок

В настоящее время в Московской области реализуется программа по модернизации детских игровых площадок (ДИП) во всех городских и муниципальных округах. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что до конца 2025 года в регионе будет обновлено более 700 ДИП.

О программе

Главной задачей модернизации ДИП является создание безопасной среды для детей, где они смогут интересно проводить время и всесторонне развиваться.

«С 2013 года мы в Подмосковье реализуем большую программу — обустраиваем для наших ребятишек современные игровые площадки. За это время их появилось уже больше 1,6 тысячи, а в этом году планируем сделать еще 735. Стараемся делать так, чтобы дети могли с интересом и пользой проводить время. Поэтому, помимо привычных качелей, горок и песочниц, создаем тематические комплексы: например, про космос, географию или физику. Ребенок играет и в то же время узнает что-то новое, развивается. Понимаем, что самое важное для каждой семьи — это безопасность, поэтому площадки оборудуем мягким покрытием, ограждениями, обязательно освещение и камеры. Все это нужно для того, чтобы там было комфортно, спокойно, интересно и малышам, и родителям», — сказал Воробьев.

На данный момент работы уже завершены на 704 детских игровых площадках (ДИП). Планируется, что до конца октября будет модернизирована еще 31 площадка.

Что уже сделано

В Наро-Фоминске была обновлена детская площадка, расположенная на улице Калинина. Дизайн игровой зоны выполнен в стиле «Путешествие», позволяя детям окунуться в мир воображения и приключений.

В Кубинке, на Наро-Фоминском шоссе, также появилась детская площадка с аналогичной тематикой. Она отличается современным оформлением с использованием ярких цветов, которые привлекают внимание детей. Многоярусный комплекс и установленные элементы способствуют развитию ловкости, координации движений и творческого мышления.

В Лыткарине, в 1-м квартале, ДИП выполнена в стиле «Большое приключение». Это полноценное игровое пространство, предназначенное для активных игр и развития фантазии у детей.

Детская площадка, расположенная в микрорайоне Дзержинец в Пушкине, оформлена в тематике «Атом». Здесь дети могут не только бегать, прыгать и кататься с горки, но и получать новые знания об атоме, его строении и зарядах электронов и протонов.

Уникальная ДИП появилась на улице Вокзальной в Красногорске, оборудованная веревочным комплексом с переходами. Эта конструкция дает детям возможность исследовать пространство, развивать координацию и укреплять силу.

В Реутове, на Носовихинском шоссе, произведена замена старой площадки на новую, отвечающую всем современным требованиям безопасности и комфорта.

Была модернизирована площадка в Щелкове, на улице Гагарина, благодаря чему досуг юных жителей стал более активным и обогащенным новыми знаниями.

Важно отметить, что все проекты ДИП в Московской области предварительно обсуждаются и утверждаются с участием местных жителей.

