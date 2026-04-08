Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил соболезнования семье, близким и коллегам гендиректора, генерального конструктора АО «ВПК „НПО машиностроения“», Героя Труда РФ Александра Леонова, который скончался 5 апреля 2026 года.

Прощание с конструктором, который был почетным гражданином Московской области, состоялось 8 апреля. По словам Воробьева, Леонов — это человек, который служил стране, Подмосковью, Реутову, своему предприятию.

«Для Подмосковья уход Александра Георгиевича — тяжелая, невосполнимая потеря. Он заботился о родном предприятии, участвовал в общественной жизни, помогал развивать городскую инфраструктуру, воспитывал новые поколения инженеров», — подчеркнул губернатор в Max.

Под началом Леонова создавали гиперзвуковые ракеты, космические аппараты, стратегические комплексы. То, что до сих пор обеспечивает безопасность России. При этом его знали как скромного человека. Особое внимание Леонов уделял студентам, которые приходили в его цеха, — давал им знания и опыт.

Губернатор также подчеркнул, что Леонов свято чтил традиции и ветеранов машиностроения.

Леонов умер 5 апреля 2026 года на 75-м году жизни. Он был создателем гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Циркон». В общей сложности Леонов имел 70 научных трудов, был автором (соавтором) более 30 изобретений, защищенных авторскими свидетельствами СССР и патентами Российской Федерации.

