Андрей Воробьев: более 80 ИИ-проектов будет работать в Подмосковье до конца года

Заседание комиссии Госсовета по направлению «Экономика данных» состоялось в Доме правительства Подмосковья. Губернатор региона Андрей Воробьев, возглавляющий ее, обсудил вопросы развития и эффективность искусственного интеллекта в анализе больших объемов данных и не только, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Воробьев подчеркнул, что ИИ также разгружает специалистов от рутинной работы и экономит бюджетные деньги. Он напомнил, что с 2023 года в регионе работает комиссия по ИИ. В том числе идет взаимодействие со Сбером, «Билайном», «Яндексом» по разным вопросам внедрения искусственного интеллекта в образование, здравоохранение, госуслуги, технологическую инфраструктуру. В регионе запущено 67 проектов, до конца года их будет уже более 80.

«Наш президент поставил задачу — сформировать национальный план внедрения генеративного искусственного интеллекта. И понятно, что очень важны конкретные продукты. Поэтому задача нашей комиссии, регионов — предложить успешные практики для тиражирования. Цель понятна — высвобождать людей от рутины, передавая типовые процессы автоматизации искусственному интеллекту, закрывать дефицит кадров там, где нужны компетенции и ответственность человека», — заявил Воробьев.

Он напомнил, что в Подмосковье реализуются разные проекты. В здравоохранении — это распознавание снимков, ИИ-поддержку внедряют для принятия врачебных решений совместно со Сбером. В образовании — ассистент-учителя, который помогает сначала составить, а потом проанализировать урок, в госуслугах — распознавание документов. В ЖКХ камеры с ИИ следят за чистотой во дворе на контейнерной площадке, а в транспорте ИИ анализирует очереди на остановках.

«Эффекты в Московской области: 2,5 млрд рублей экономии в год, ИИ выявил больше полумиллиона нарушений содержания территорий. Цель на 2026 год — внедрить еще 15 проектов с ИИ. И ключевые — это профильные ИИ-агенты, например, „Нейроюрист“, который будет помогать актуализировать региональную нормативку на соответствие федеральным стандартам», — добавил губернатор.

Новые задачи и приоритеты в развитии ИИ

Воробьев отметил важность создания стандартов ИИ-зрелости и определения перечня сфер его внедрения. В нем должно быть все, что нужно человеку: ЖКХ, здравоохранение, социальная сфера, транспорт и т. д. По каждому из этих направлений нужно сделать реестр эффективных решений.

В том числе важно урегулировать нормативно-правовую базу законов и актов, которые помогут дальнейшему запуску ИИ. Нужно определить сферы, в которых можно применять свободно распространяемые модели ИИ, а в каких — только суверенные.

Использование ЦОДов и их строительство

Не менее важный вопрос — инфраструктура. Стабильное энергоснабжение и мощная вычислительная база необходимы, чтобы разрабатывать модели ИИ. На данный момент регионы арендуют машинные залы в ЦОДах (центрах обработки данных).

«Чем дальше, тем больше мы будем использовать ЦОДы. Хочу на примере Подмосковья сказать, что для обслуживания наших цифровых систем нам необходимо 250 серверных стоек. И научно-технический совет говорит о том, что в долгосрочной перспективе выгодно все-таки иметь свой ЦОД, чем каждый день индексированно платить за аренду. Уверен, такая же математика — в каждом регионе», — подчеркнул Воробьев.

Разработать программу по софинансированию строительства ЦОДов планируется на федеральном уровне. Помощник президента России, секретарь Госсовета Алексей Дюмин заявил о создании специальной комиссии, которая будет координировать этот вопрос. Он подчеркнул, что развитии ИИ связано с государственным и технологическим суверенитетом.

«В связи с этим глава государства поручил создать комиссию при президенте Российской Федерации по вопросам развития искусственного интеллекта. Координационный орган для повышения эффективности взаимодействия всех участников в этой отрасли, а также выработки подходов по созданию, развитию и внедрению этих технологий. И здесь возрастает роль и значимость комиссии Госсовета по направлению „Экономика данных“. Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев, который ее возглавляет, войдет в состав комиссии при президенте. Всем нам предстоит большая и серьезная работа. Исходя из стремительного развития технологий, очень важно успевать за этими процессами. Приобретать и постоянно совершенствовать необходимые компетенции», — заявил Дюмин.

Зампред правительства России — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко отметил, что роль ИИ в экономике страны и повседневной жизни активно растет. Законодательное регулирование этого вопроса — приоритетное направление. Нейросети используют госорганы, предприятия, а также они задействованы в обучении и касаются развлекательного контента.

«Учитывая, что сфера применения ИИ затрагивает практически все отрасли российской экономики, государство должно там, где есть риски, их снимать, а также регулировать. Мы определили 5-7 направлений, которые сейчас отрабатываем, где необходимо введение на законодательном уровне регулирования деятельности, связанной с использованием искусственного интеллекта. Прежде всего, это маркировка контента, созданного с использованием ИИ. Отдельно надо обсуждать, что делать с авторскими правами. При этом вводить требования для бизнеса по использованию ИИ на данном этапе не планируется», — отметил Григоренко.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.