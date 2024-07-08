Андрей Воробьев: более 700 детских площадок обновят в Подмосковье до конца года

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что последние 10 лет специалисты регулярно обновляют детские игровые площадки на территории региона, 2024 год не станет исключением, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

До конца года в Подмосковье обновят 703 детских площадки, 130 из которых модернизируют.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.

По его словам, особое внимание в этой работе уделяется безопасности.

«К примеру, мы везде укладываем травмобезопасное покрытие из резиновой крошки, ставим освещение и камеры видеонаблюдения. Но оборудовать площадку — это полдела. Необходимо еще и тщательно следить, чтобы все ее объекты были в надлежащем состоянии и не могли причинить вред ребенку. Поэтому мы регулярно модернизируем как сами игровые площадки, так и их элементы. В этом году обновим свыше 700 объектов», — добавил Воробьев.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Губернаторская программа по установке детских игровых площадок начала действовать в 2013 году, за это время в Московской области появилось более 1,5 тыс. таких объектов, которые пользуются популярностью у детей разных возрастов.

Полной замене оборудования в этом году подлежат 573 площадки, которые делятся на 4 вида: объект площадью 100 «квадратов» с 4 игровыми элементами, объект площадью 150 кв. м с 5 элементами, а также площадка на 200 «квадратов» с 5 элементами и воркаут-зоны.

Все игровые зоны в Подмосковье отвечают современным требованиям безопасности, там используют специальное амортизирующее покрытие и различные элементы из высококачественных материалов.

На всех площадках для удобства устанавливают скамейки и урны, а также освещение и видеокамеры, подключенные к системе «Безопасный регион». Игровая зона по периметру обносится специальным забором.

Изучить список площадок, которые подлежат обновлению до конца года, можно на сайте министерства благоустройства Московской области.