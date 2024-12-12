Андрей Воробьев: более 30 проектов с использованием ИИ реализуется в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сегодня Подмосковье реализует свыше 30 проектов с использованием искусственного интеллекта (ИИ) в различных сферах, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Накануне президент РФ Владимир Путин в рамках Международной конференции AI Journey 2024 отметил тех, кто внедряет самые передовые решения с использованием современных технологий. Подмосковье вошло в топ-5 регионов страны, успешно решающих общественно значимые задачи с помощью нейросети.

В четверг на церемонии награждения в рамках конференции Московская область стала лауреатом премии «Лидеры ИИ» за реализацию проекта по проверке питания в школах и соцучреждениях.

«Наш президент говорит о необходимости развития искусственного интеллекта. Мы активно занимаемся цифровизацией, это важный инструмент, помогающий управлять большой системой. Сегодня в Подмосковье реализуется более 30 проектов с использованием ИИ в самых разных сферах, а два года назад их было всего 9. В планах внедрить еще 6», — сказал Воробьев.

По его словам, в основном это функции, связанные с распознаванием изображений и текста, полученных с помощью фото- и видеотехники.

Например, 6 подмосковных голосовых помощников за год обрабатывают более 7 млн звонков от жителей. Они записывают людей на прием к врачу, сообщают об отключении отопления и выполняют другие задачи. Кроме того, искусственный интеллект помогает нам выявлять нарушения, такие как мусор во дворах, и следить за их устранением. Для этого он анализирует данные с камер.

Глава региона подчеркнул, что с начала 2023 года власти Подмосковья начали использовать ИИ для контроля за питанием в школах и соцучреждениях. Сотрудник загружает фото подноса с едой в приложение «Проверки Подмосковья», а программа распознаёт блюдо и проверяет, соответствует ли оно утвержденному меню. Все обнаруженные нарушения фиксируются и оперативно устраняются.

Всего за данный период с помощью ИИ было обработано более 900 тыс. фотографий. В результате было обнаружено свыше 6,1 тыс. недостатков, что позволило улучшить качество питания в школах и других общественных местах.

Также более 65 тыс. камер системы «Безопасный регион», оснащенных нейросетью, следят за порядком в более чем 7 тыс. дворов. В рамках проекта «Чистая территория» ИИ не только выявляет нарушения на улицах, но и автоматически определяет задачи по их устранению, а затем контролирует выполнение работ.

Еще в Подмосковье реализуется проект по распознаванию документом на региональном портале госуслуг с помощью ИИ. Благодаря использованию ИИ удается минимизировать количество ошибок, связанных с предоставлением неверных документов, и снизить нагрузку на проверяющих сотрудников. Функция уже доступна, например, для получения удостоверения многодетной семьи или права на управление самоходными машинами.

Кроме того, в Подмосковье ИИ помогает врачам читать медицинские снимки и голосом вводить данные в медкарту, находить точки незаконной торговли, контролировать очереди на общественный транспорт и др.