Андрей Воробьев: благоустройство лесопарка «Волкуша» проводится в Лыткарине

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как ведется благоустройство лесопарка «Волкуша» в Лыткарине, и пообщался с бизнесменами, которые создают на этой территории удобные сервисы для посетителей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Этот лесопарк — одно из самых излюбленных мест отдыха жителей и гостей округа. Территория расположена вокруг бывшего карьера «Волкуша», рельеф отличается большим перепадом высот и пронизан сетью пешеходных тропинок. Люди приходят сюда искупаться, позаниматься спортом, поесть шашлыки или погулять на природе.

В рамках губернаторской программы «Парки в лесу» с 2023 года на территории создается лесопарк. Задача — сделать комфортное пространство для жителей всех возрастов.

«У нас благоустройство ведется в каждом городе — где-то это может быть сквер, где-то — большой лесопарк. В Лыткарине как раз создан лесопарк „Волкуша“, который в выходной день посещают порядка 15 тыс. человек. Это не просто пляж, а большое парковое пространство, где можно заниматься различными видами спорта, проходят разные культурные мероприятия», — сказал Воробьев.

Как уточнил губернатор, каждый год в регионе сдают 10-13 больших лесопарков площадью около 100 га.

«И всегда, когда начинаем создавать такие объекты, обязательно должны соблюсти пожелания людей, ответить на все их вопросы — будет ли видеонаблюдение, где поставить туалеты, какие оборудовать пешеходные дорожки, каким спортом можно заниматься. Сейчас у нас уже 34 лесопарка», — добавил глава области.

По его словам, лесопарки — только часть большой программы благоустройства региона. В каждом городе Московской области есть центральные парки, которые власти также меняют под запросы жителей. Данная программа в регионе долгосрочная, на нее выделены соответствующие деньги.

«Важно, что в ней есть и место малому бизнесу — кафе, ресторанам, спортивным активностям. Малый бизнес охотно идет туда, где мы проводим благоустройство», — подчеркнул Воробьев.

Пляж, озеленение и кафе

За два года в лесопарке полностью обновили пляжную зону. Она исторически находилась на берегах карьера.

На территории сделали площадки для игры в волейбол, поставили душевые кабинки, раздевалки, скамейки, установили спасательные вышки и модульные туалеты. Для спуска к озеру и пляжу построили удобные лестницы. Рядом разместили кафе, пункт проката спортинвентаря, информцентр. В специально отведенных зонах была создана территория для костров и отдыха.

В лесопарке появились современные входные группы, детские площадки, а еще спортивные — для игры в мини-футбол с искусственным покрытием и зона с уличными тренажерами. Для любителей активного отдыха проложили лыжероллерную трассу длиной 3 км. Возвели новый просторный павильон для спортшколы «Лыткарино».

Кроме того, в «Волкуше» появились 9 км пешеходных дорожек из природных материалов, создана вместительная автопарковка на 440 машино-мест, дополнительно посажено свыше 700 кустов и 200 деревьев. По периметру установлены камеры видеонаблюдения, которые подключили к системе «Безопасный регион».

«Я уже 13 лет живу в Лыткарине, и то, что у нас происходит здесь в последнее время в плане благоустройства, это просто восхитительно!» — сказала Луиза Зарипова.

Она добавила, что в пляжной зоне жители теперь могут не просто отдыхать, а еще и заниматься спортом.

«А каким чудесным образом преобразился лесопарк — пешеходные, беговые, велосипедные дорожки, детские и спортивные площадки. Мы просто наслаждаемся всем этим. У меня двое детей — сыну 11 лет, дочери 6 — и мы практически каждый день сейчас, во время каникул, сюда приходим», — поделилась жительница.

Зиплайн, вейкборд и кулинарная школа

В 2025 году в лесопарке планируется создать трассу зиплайна (спуск по наклонному стальному тросу) общей длиной свыше 1 км, которая будет проходить над озером. Также появится веревочный парк с несколькими трассами разного уровня сложности. В ближайшее время там откроют павильон проката для вейкборда и семейный ресторан.

«Я начал заниматься вейкбордом в 2010 году, участвовал в многочисленных соревнованиях, даже в международных, занимал призовые места. А в 2013-м мы решили построить здесь вейк-парк. Нас уже хорошо знают, есть люди, которые едут исключительно к нам», — рассказал губернатору основатель вейк-парка в Лыткарине Роман Соловьев.

Он отметил, что очень много людей приходит с пляжа, им интересно посмотреть и научиться. В вейк-парке поставили две реверсивные лебедки, сапы, катамараны.

«У нас есть здесь также детская школа, которая начинает работать с утра. Инфраструктура в „Волкуше“ здорово поменялась за последнее время. Огромное спасибо за развитие этого прекрасного места. Ну, а мы будем делать так, чтобы наш вейк-парк был лучшим в Подмосковье», — добавил спортсмен.

Владелица сети семейных ресторанов Евгения Штутман планирует открыть в «Волкуше» свой пятый ресторан.

«В процессе — еще два. Все они расположены в Московской области, я очень благодарна правительству региона за возможность вести бизнес в подмосковных парках. Зимой мы планируем „упаковаться“ во франшизу и на следующий год откроем с нашими партнерами еще несколько ресторанов», — уточнила Штутман.

По ее словам, у сети очень расширенное меню, есть даже отдельное для маленьких посетителей. В каждом ресторане открыта кулинарная школа для детей, а по воскресеньям организуют разные мастер-классы.

Благоустройство в Лыткарине

В этом году в Лыткарине в планах закончить благоустройство еще двух объектов. В парке усадьбы Чернышевых сделают амфитеатр, поставят шахматные столы с лабиринтом, создадут зону отдыха с буккроссингом и розарием. Еще там поставят бюст графа Николая Зотова. А для безопасности и комфорта людей сделают современные системы освещения и видеонаблюдения.

В сквере в квартале 3А уложат новое пешеходное покрытие, установят видеокамеры, скамейки и урны, а еще озеленят территорию.

За последние годы в округе было благоустроено несколько объектов. В 2019 году сдали после проведения работ сквер на улице Спортивной. Там появились аллея из современной тротуарной плитки, системы навигации, обновили уличное освещение, остановки и ограждения, установили малые архитектурные формы. На территории провели реконструкцию мемориала «Звезда израненная» — отреставрировали имена и надписи, обновили подиум и лестницу от жилого дома к мемориалу.

В 2022 году преобразили сквер на улице Ленина. В нем сделали удобные пешеходные и прогулочные маршруты, опоры освещения, систему навигации, видеонаблюдение, теневые навесы, скамейки, урны, посадили деревья и кустарники. Еще там появились площадка для игры в пинг-понг – антивандальные столы для тенниса — и покрытие из резиновой крошки.

Через год работы закончили в сквере «Центральный». Сейчас там есть три основные зоны: транзитная с дорогой и автопарковкой, для активного и тихого отдыха. На территории разместили малые архитектурные формы, появились современное светодиодное освещение для комфортного отдыха в любое время суток, камеры видеонаблюдения с системой «Безопасный регион».