Андрей Воробьев: 60 тыс упаковок мороженого раздадут детям в парках Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что 1 июня отмечается Международный день защиты детей. В честь праздника в 60 парках Подмосковья раздадут 60 тыс. упаковок мороженого.

«Кроме того, в этот день в парках будут работать бесплатные аттракционы, аниматоры и аквагримеры. Ребят ждут творческие мастер-классы и спортивные состязания», — написал глава региона в Telegram-канале.

Например, в парке «Пехорка» в городском округе Балашиха состоятся игры, мастер-классы, будут работать интерактивные площадки. В «Маленьком театре кукол» научат управлять куклами, а в IT-центре «Компас» покажут чудеса робототехники. Показательные выступления с саблями покажет «Орден Феникса».

«Парк культуры и отдыха „Городок“ в Рузском городском округе подготовил для ребят квест „Навигатор. По следам динозавров“ и настоящие археологические раскопки. Будут мастер-классы, игровые программы и подарки — сувениры и сладкие угощения», — добавил Воробьев.

В Сергиево-Посадском городском округе в парке «Скитские пруды» состоятся плэнер у пруда, анимационные и танцевальные программы, квесты. Мастер-классы проведут столярная мастерская «Туки-туки», клуб дзюдо «Каскад», а также модельная и шахматная школы.

Губернатор Подмосковья отметил, что акция начинается в 12:00. Он призвал жителей региона брать детей и друзей и отправляться в парки для отдыха.