Андрей Воробьев: 49 больниц и поликлиник обновили по проекту «Доступная среда»

В Московской области ведется работа в рамках проекта «Доступная среда». Для того чтобы обеспечить свободу передвижения ветеранам СВО, пожилым, родителям с колясками, велосипедистам, в регионе прокладывают удобные дорожки, ставят пандусы и подъемники, устанавливают лифты, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Сейчас с общественниками и нашими специалистами из соцзащиты мы регулярно проводим встречи с ветеранами СВО, вместе осматриваем маршруты от домов до поликлиник и магазинов, определяем проблемные места. Где-то уже убрали высокие пороги, обустроили противоскользящие покрытия — адаптировали свыше 60 объектов, в ближайшее время сделаем еще 100», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Кроме того, отметил губернатор, продолжается работа по обеспечению доступности медучреждений. За 3 года в Подмосковье были обновлены 49 больниц и поликлиник.

Еще к стандарту приводятся областные парки и общественные пространства. Там появляются безбарьерные улицы, доступные входные зоны, мемориалы, набережные, места отдыха и т. д. Обновление затрагивает и дворы: в планах на 2025 год — переоборудовать более 1,1 тыс. дворовых территорий. На них сделают пандусы и понизят бордюры.

«Не забываем и о транспортной инфраструктуре: в этом году построим 162 км тротуаров, адаптированных для маломобильных жителей, установим 50 светофоров с кнопкой вызова и звуковым сигналом», — заявил Воробьев.

По его словам, с 2022 года в регионе возвели 7 разноуровневых пешеходных переходов через железнодорожные пути. В планах — построить еще 6 таких объектов.