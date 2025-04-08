Андрей Воробьев: 30 школ и 41 детский сад построят в Подмосковье в 2025 году

В текущем году в Подмосковье построят 30 школ и 41 детский сад. По итогам прошлого года в регионе сдали в эксплуатацию 41 новую школу и 42 детсада, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Во вторник в Кремле состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина и главы региона.

«Заключительной важной темой доклада президенту стало образование в Подмосковье <…> Мы стремимся создавать современные комплексы, объединяющие дошкольное и школьное образование», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что особое внимание региональные власти уделяют реализации президентской программы капитального ремонта. В прошлом году отремонтировали 42 школы и 22 детских сада. В 2025 году планируется обновить 58 школ и 43 детских сада.

По словам губернатора, для успешной работы обновленных учреждений нужны квалифицированные кадры. В прошлом году в Подмосковье привлекли более 2 тыс. новых педагогов благодаря мерам поддержки, включая компенсацию аренды жилья, выплаты молодым специалистам и программу социальной ипотеки.

Подмосковные ученики показывают высокие результаты на олимпиадах благодаря профессионализму учителей. Московская область занимает второе место на Всероссийской олимпиаде школьников три года подряд. Растёт число побед на международных олимпиадах и участников с максимальными баллами, особенно по физике и математике.

Воробьев поблагодарил Путина за поддержку в развитии системы подмосковного образования, добавив, что регион будет и впредь создавать условия для достойного будущего детей, которые смогут в полной мере раскрыть свой потенциал и достичь успехов в жизни.