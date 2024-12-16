Андрей Воробьев: 23 декабря в Подмосковье пройдет высший совет властей региона

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что 23 декабря состоится высший совет властей региона, в ходе которого будут подведены итоги за 2024 год и обозначены приоритетные задачи на ближайшее будущее, передает корреспондент РИАМО.

«В следующий понедельник, 23 декабря, мы проведем, не просто высший совет, но, учитывая принятые решения на президиуме госсовета по национальным целям, я расскажу об итогах 2024 года и о приоритетах национальных целей, а их у нас 20, которые президент принял, и довели до регионов», — заявил губернатор в ходе совещания с руководителями министерств и главами муниципалитетов.

Он подчеркнул. что это важная работа, которая касается всего, что волнует людей.

Ранее глава региона призвал оказывать поддержку и проявлять заботу о семьях участников СВО.

«Очень надеюсь, что в каждом муниципалитете семьи, которые нуждаются в особой заботе и внимании, получают необходимую помощь и поддержу, решаются вопросы, с которыми они сталкиваются», — сказал Воробьев.