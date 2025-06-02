Андрей Воробьев: 134 объекта благоустроят в Подмосковье в 2025 году

В текущем году на территории Подмосковья благоустроят 134 объекта, в том числе 15 парков и 10 лесопарков. Полностью завершить все работы планируют в ноябре, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Летом в местах отдыха, парках, лесопарках мы видим большое количество людей, семей. Различные услуги, малый бизнес, доступный спорт, культурные мероприятия — все имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев на еженедельном совещании с подмосковным правительством и главами округов.

Он подчеркнул, что регион вкладывает заметные средства в благоустройство парков и скверов. Президент России Владимир Путин лично поддержал программу «Парки в лесу».

Глава региона отметил, что в текущем году будут благоустроены 134 объекта, среди которых 15 парков в Люберцах, Лобне, Химках, Красногорске, Лотошине, Серпухове и т. д., а также 10 лесопарков — «Банный лес» в Красноармейске, Кучинский в Балашихе, «Соколка» в Истре, Томилинский в Люберцах и др. Помимо этого, пройдут работы по благоустройству пешеходных зон, скверов, набережных и стел.

«Наша задача — чтобы и содержание, и наполнение соответствовало высоким стандартам. А главное мерило — это посещаемость», — заключил Воробьев.

В 2025 году в Московской области благоустроят 134 объекта: 15 парковых зон; 13 пешеходных зон и площадей; 10 лесопарковых территорий; 4 стелы; 11 набережных; 16 скверов; 58 малых скверов и 6 зон отдыха в парках. Кроме того, будут завершены работы по благоустройству II этапа веломаршрута «Дубненская кругосветка».