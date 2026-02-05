Андрей Воробьев: 1 сентября в Подольске откроется пристройка к школе №16

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как идут работы по возведению пристройки к школе №16 на 580 мест, и пообщался с учителями, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Строительная готовность объекта составляет 60%. Там работают 130 человек и 4 единицы техники. Специалисты выполняют монтаж инженерных систем и систем безопасности, лифтового оборудования, облицовку фасада здания и внутреннюю отделку.

«Началось второе полугодие, уже близко подготовка к экзаменам. Это всегда очень волнительно. Хочу поблагодарить в вашем лице всех педагогов — и начальных классов, и тех, кто преподает разные дисциплины в средней и старшей школе. Мы вами дорожим, поэтому стараемся реализовывать разные программы, в том числе на региональном уровне — в продолжение федеральной инициативы нашего президента», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что каждый округ Подмосковья вносит свою лепту. Ведь какими бы красивыми школы ни были, без учителей — никуда.

«В Подольске мы, наверное, каждый год или сдаем новую школу, или открываем после капремонта. Это большой национальный проект президента, который продолжается уже долгое время. Ведь все, что окружает наших детей, должно их радовать. А здесь все современное– это новые материалы, новые пространства: спортзал, актовый зал, столовая и т. д. Я очень надеюсь, что к 1 сентября здесь все будет готово», — добавил губернатор.

Разгрузка школы

Возведение пристройки в Подольске начали в прошлом году по просьбе жителей, так как основной корпус школы, построенный свыше 70 лет назад, уже не справляется с нагрузкой. Сейчас в нем обучается около 690 человек при мощности в 500 мест.

Пристройка позволит ликвидировать вторую смену в школе №16, а еще частично разгрузить учреждения образования в соседних микрорайонах.

«Существующее здание было построено в 1953 году. Оно строилось как женская гимназия, поэтому имеет свои особенности планировки – там полностью отсутствует актовый зал, пищеблок полного цикла. Спортзал расположен в приспособленном помещении», — отметила директор СОШ №16 Наталья Куличенкова.

По ее словам, сейчас в школе обучается 690 ребят, 100 из которых приходят на занятия во вторую смену. При этом микрорайон растет, число детей увеличивается. Пристройка позволит уйти от второй смены и уменьшить количество детей, которые учатся после обеда в ближайших учреждениях.

Современное здание

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

«Кроме того, новое современное здание, оснащенное по последнему слову техники, позволит перевести процесс обучения на более качественный уровень, откроет возможности для развития допобразования. А спортивная инфраструктура поможет открыть новые секции», — подчеркнула директор.

Помимо оснащенных учебных кабинетов, в новом корпусе сделают библиотеку с читальным залом и IT-зоной, актовый зал на 350 мест, многофункциональный спортзал, мастерские (для работы с деревом и металлом, по обработке ткани и т. д.).

На прилегающей территории обустроят современные игровые площадки, спортзону, а еще поле для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол.

«У нас уже полностью закрыт тепловой контур, весь конструктив и кровля готовы, ведется монтаж фасадов, внутренняя отделка, идут работы по слаботочным системам. Планируем уже с начала апреля начинать завозить оборудование в пищеблок, спортивный и актовый залы, а потом — и в классы», — поделилась представитель подрядчика Надежда Барило.

Капремонт старого здания

Новый корпус будет соединен с основным (теплый стеклянный переход), в котором в следующем году запланирован капремонт. В перспективе в нем будут заниматься только ученики начальных классов.

«Историческое здание школы мы тоже обязательно приведем в порядок. У нас в Подмосковье в этом году будет 55 новых школ – строим и делаем капитальный ремонт. Это зачастую не менее сложно, чем строительство. Старое здание школы 1953 года. Там нужно все внимательно изучить, в том числе, перекрытия», — отметил Воробьев.

Учитель химии и биологии школы №16 Оксана Байкова рассказала губернатору региона, что закончила школу в 2007 году, а после окончания вуза пришла в родные стены.

«И я сама, и ребята – все очень ждем открытия корпуса. Я, помимо того, что веду химию и биологию, заведую научным обществом. Мы всем нашим научным кружком ждем новое помещение», — подчеркнула Байкова.

