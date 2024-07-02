Андрей Воробьев: 1 сентября откроем в Подмосковье 24 новые школы и 10 детсадов

В День знаний в Подмосковье будут открыты 24 новые школы и 10 детских садов. На всех объектах рабочие ведут финишную отделку и благоустраивают территории, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы также нашли уже 90% педагогов, которые будут там работать», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что среди самых долгожданных объектов в регионе: школы на 2,2 тыс. ребят в мкр. Катюшки в Лобне и на 2 тыс. учеников в мкр. Парковый в Котельниках, а также воспитательно-образовательные комплексы. Их два в Красногорске — школа на 900 мест и детский сад на 150 в пос. Нахабино, и школа на 1,5 тыс. мест и детсад на 200 мест в Павшинской пойме.

По его словам, также долгожданными являются новый корпус Физмат-лицея на 525 мест в Сергиевом Посаде, большие школы: на 1,5 тыс. школьников мест в Балашихе, на 1375 учеников в Солнечногорске, на 1,1 тыс. ребят мест в Павловской Слободе под Истрой, в мкр. 25А в Мытищах, в мкр. 5 в Жуковском, на 825 мест вблизи дер. Сабурово под Красногорском, а еще кампус для учителей в Технолицее им. В. И. Долгих.

Воробьев добавил, что после капитального ремонта в Подмосковье откроют 41 школу и 23 детских сада. На объектах особое внимание уделяется вопросам благоустройства прилегающей территории. Так, «Софьинская школа» в Раменском готова принять учеников, капремонт завершили еще в мае.

Как рассказал глава региона, после ремонта для воспитанников открыли детский сад № 55 в Одинцовском округе, «Мечта» в Лотошине, детсады «Радуга» в Бронницах и «Колокольчик» в Павлово-Посадском округе. Все работы на оставшихся объектах будут окончены до 25 августа.

Губернатор отметил, что до конца ткущего года завершится ремонт в трех детских садах, которые планируется открыть в начале 2025 года.