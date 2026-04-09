Андрей Рюмин провел совещание с менеджментом сетевых компаний Группы «Россети»

В Тверской области состоялось расширенное совещание под руководством Генерального директора ПАО «Россети» Андрея Рюмина, в котором принял участие менеджмент дочерних организаций. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В ходе встречи рассматривались итоги работы за 2025 год, а также ход реализации бизнес-плана на 2026 год. Кроме того, обсуждались меры, направленные на повышение надежности электросетевого комплекса, выполнение инвестиционных программ и вопросы технологического присоединения потребителей к сетевой инфраструктуре.

По итогам 2025 года Группа «Россети» показала устойчивые результаты по всем ключевым направлениям своей деятельности. Андрей Рюмин подчеркнул, что достигнутые показатели отражают как работу всех компаний Группы «Россети», так и принятые регуляторные меры.

«Мы должны и далее решать все поставленные задачи по развитию инфраструктуры, обеспечению надежного электроснабжения и технологическому присоединению потребителей. Это требует максимальной концентрации усилий. Поэтому приоритетом является повышение производительности труда и внутренней эффективности», — отметил он.