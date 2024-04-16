Андрей Кураев* заявил о восстановлении в сане Константинопольской церковью

Признанный иноагентом в РФ и лишенный сана протодиакон Андрей Кураев* сообщил о «восстановлении в сане» и «приеме в Константинопольский патриархат», пишет «Газета.ru» .

В своих соцсетях он опубликовал соответствующий указ патриарха Константинопольского Варфоломея.

«Сей нашей Патриаршей грамотой, во имя Отца и Сына и Святого Духа, мы отпускаем и освобождаем вас от наказания в виде лишения священства и восстанавливаем вас в статусе священнослужителя и в том сане, что был у вас ранее, чтобы вы могли в полной мере пользоваться всем, что надлежит вашему священному статусу (ιερατικής ίδιότητος), как и прежде… Мы включаем вас в число наших святых клириков под нашим омофором», — сказано в документе.

Столичный епархиальный суд лишил Кураева* сана в 2020 году. Поводом стал «систематический и многолетний характер клеветнической деятельности». Также он позволял себе оскорбительные высказывания в день смерти протоиерея Александра Агейкина.

Кураева* внесли в список иностранных агентов 22 декабря 2023 года. Ранее он заявлял, что уехал из РФ в День народного единства. Сегодня бывший протодиакон живет на территории Чехии.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента