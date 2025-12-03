Андрей Иванов проверил рекультивацию полигона Часцы в Одинцовском округе 2 декабря

На полигоне «Часцы» в Одинцовском округе продолжается биологический этап рекультивации. Специалисты с помощью оборудования собирают и транспортируют фильтрат, а также утилизируют свалочный газ через две факельные установки у подножия полигона. Обслуживание объекта обеспечивает компания «БТМ-Сервис».

Андрей Иванов сообщил, что с начала 2025 года с территории полигона вывезли более 3 140 кубометров фильтрата и утилизировали около 571 400 кубометров газа. За три года из тела полигона откачали почти 10 тысяч кубометров фильтрата, который отправляют на утилизацию в Тульскую область. Состояние подземных вод контролируется постоянно, работают четыре поста автоматического мониторинга воздуха. Данные поступают в региональную геоинформационную систему и фиксируют постепенное улучшение экологической ситуации.

Показатели качества воздуха, уровни шума и состояние донных отложений соответствуют нормативам. Компания «БТМ-Сервис» также ведет геодезический мониторинг подпорных стенок и обслуживает технологическое оборудование. Ведутся сезонные работы, включая обработку проездов противогололедными материалами.

Проект рекультивации полигона реализуется с 2014 года по решению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Биологический этап стартовал в 2023 году и продлится не менее четырех лет. После завершения работ территорию планируют использовать как рекреационную зону.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев провели, как идут работы по модернизации системы теплоснабжения в Рузском муниципальном округе. Обновление коснется 8 котельных, 2 центральных тепловых узла (ЦТП) и 8,5 км теплосетей.

В муниципалитете некоторым объектам теплоснабжения более 40 лет. Они не справляются с ростом нагрузки, а прошедшей зимой начались аварии. Воробьев отметил, что котельные модернизируют и внутри, и снаружи, теплосети будут менять. Ветхое состояние и большой износ оборудования на этом объекте приводили к многочисленным авариям.

«Поэтому сейчас важно выполнить все работы качественно, чтобы эту зиму пройти без срывов. Заменим здесь 2 из 4 котлов, сопутствующее оборудование. Специалисты уже завершили демонтаж котлов, разбирают системы химводоподготовки. Наша задача — основательно подготовиться к отопительному сезону, этим летом выполнить и завершить работы на всех запланированных объектах. Это обновление 14 участков сетей общей протяженностью порядка 8,5 км и капремонт 8 котельных и 2 центральных тепловых пунктов», — перечислил губернатор.