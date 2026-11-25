Глава Одинцовского округа Андрей Иванов 24 ноября провел личный прием в формате «Выездной администрации» в Доме культуры «Солнечный». Жители обратились с вопросами ЖКХ, земельных отношений и благоустройства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жительница микрорайона «Гусарская баллада» пожаловалась на переполнение контейнерной площадки на Акуловской улице, в том числе выброшенными покрышками. Андрей Иванов сообщил, что проверки шиномонтажных мастерских округа не выявили ни одного договора на вывоз отработанных шин. Власти намерены добиваться заключения соглашений со специализированным оператором.

Заявительница также сообщила о регулярной стоянке большегрузов на въезде в ЖК со стороны Триумфальной улицы. Иванов поручил изменить схему движения, установить знаки и барьерные ограждения.

Для уборки подъезда к корпусам дома №40 в Рублевском проезде в селе Ромашково планируют установить публичный сервитут на часть земельного участка. Заявительнице назвали плановый срок — 1 февраля 2027 года. Глава округа также поручил убрать оставшиеся после строительства бетонные плиты вдоль дороги. Сейчас площадку используют для разгрузки и стоянки грузовиков.

Жительница дома №1Б на Сколковской улице пожаловалась на порчу техники из-за скачков напряжения, ухудшение качества и напора воды. Представители АО «Мособлэнерго» связали перепады во внешних сетях с модернизацией питающей подстанции. Иванов поручил сетевой организации 25 ноября встретиться с жителями и объяснить причины и сроки устранения проблем. Представители «Одинцовской теплосети» ответят на вопросы о водозаборном узле.

Борьбу с нарушителями парковки в микрорайоне проработают с правоохранительными органами. В частности, предложено использовать мобильный комплекс «Паркон».

Профильным службам также поручено направить застройщику ГК «Монолит» обращение о выполнении обязательств по благоустройству ЖК «Эльйон» в деревне Крюково.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.