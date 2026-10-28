Андрей Иванов провел прием жителей в Одинцове

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов 27 октября провел прием «Выездной администрации» в городском центре эстетического воспитания. Жители обратились с вопросами строительства дорог, благоустройства и спорта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В приеме участвовали профильные заместители главы, депутаты окружного совета и представители Общественной палаты.

Жители микрорайонов 5 и 5А пожаловались на дым, шумные компании и мусор у мангальной зоны на улице Говорова. Иванов поручил рассмотреть ее перенос подальше от домов. Также планируется восстановить освещение пешеходных дорожек, провести санитарную очистку и рассмотреть установку дополнительных камер «Безопасного региона». Перспективы развития лесопарка обсудят с областным министерством благоустройства.

Жители микрорайона 7А попросили обновить детскую площадку у дома №37 на Вокзальной улице. Из-за инженерных коммуникаций площадь нового комплекса на прежнем месте может сократиться с 400 до 170 кв. м. Сейчас подбирают другие участки. Иванов поручил провести обследование с инициативной группой. Совместный выезд организуют и к пруду на Вокзальной: он служит отстойником ливневой канализации, что ограничивает благоустройство прилегающей территории.

С ветераном СВО обсудили подъездную дорогу к участку в селе Ромашково, где планируют разместить гараж для автомобилей, используемых для нужд фронта, и автомастерскую. Глава поручил помочь согласовать проект организации дорожного движения и найти подрядчика.

АНО «Звезда Сириус», которая с 2012 года помогает детям с ограниченными возможностями здоровья, обратилась по вопросу занятий плаванием. Специалисты администрации проработают посещение муниципальных бассейнов и обсудят с коммерческими спортивными центрами льготные условия для воспитанников организации.

Иванов также поручил проработать подсветку поклонного креста в память о погибшей журналистке, политологе и философе Дарье Дугиной и провести посвященный ей урок мужества в образовательных учреждениях.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.