Андрей Иванов провел прием на ЗАО «Производственное объединение „Одинцово“»

В соответствии с форматом встречи на вопросы сотрудников также отвечали профильные заместители. Так, ведущий экономист предприятия, жительница поселка Часцы рассказала о проблеме, с которой сталкиваются многие работники, которые ездят до работы на электричке: существующие маршруты общественного транспорта от станции «Одинцово» не доезжают до предприятия, а поворачивают в сторону Минского шоссе. Оставшийся путь работники преодолевают пешком через промзону, в хорошую погоду на это уходит полчаса, в снег или дождь — существенно больше. Глава Одинцовского округа сообщил, что в 2025 году должно начаться строительство надземного перехода через железнодорожные пути в районе Баковского кладбища.

«Надземный пешеходный переход предусмотрен, стоит в программе. Возводить объект будет Московская область. Проект уже готов, сейчас идут изыскательские работы. Рассчитываем, что до конца 2026 года пешеходный переход будет готов и им можно будет пользоваться», — сообщил Андрей Иванов.

Кроме того, в соответствии с поручением главы профильные службы проработают вопрос с общественным транспортом: необходимо добавить остановку около завода в действующий маршрут и увеличить подвижной состав в часы пик, либо организовать новый маршрут.

На личном приеме обсудили и благоустройство в Часцах. Рядом с одним из детских игровых городков соседствует контейнерная площадка — в результате мусор из баков разлетается по прилегающей территории и оказывается там, где гуляют дети. Андрей Иванов поручил усилить контроль за содержанием объектов, а также собрать мнение жителей по вопросу переноса контейнерной площадки и вместе с ними подобрать новую локацию. Кроме того, администрация продолжает подбирать земельный участок, где можно организовать пространство для выгула собак — такой запрос жители Часцов также озвучивали.

Еще один вопрос был задан по поводу строительства завода упаковочных материалов «Артпак» вблизи деревни Солманово. Жители обеспокоены тем, что рядом с их домами может появиться вредное производство. Андрей Иванов сообщил, что муниципалитет полностью на стороне жителей.

«Разъясняем инвестору, что химического производства рядом с домами быть не может! Один из возможных вариантов разрешения проблемы — использовать земельный участок под склады. О результате переговоров обязательно проинформируем жителей», — заявил глава Одинцовского округа.

Фото - © Пресс-служба администрации Одинцовского городского округа Фото - © Пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

ЗАО «Производственное объединение “Одинцово”» является одним из старейших предприятий Одинцовского округа, оно ведет свою историю с 1932 года. Сейчас «ПО «Одинцово» специализируется на выпуске межкомнатных дверей и имеет высокую степень автоматизации производства, включая подачу материалов на участки, упаковку дверных полотен в термоусадочную пленку и распределение на складе готовой продукции. Техническое оснащение позволяет изготавливать более 150 тысяч дверей в месяц. На предприятии трудятся более 360 человек, а площадь цехов составляет более 80 тыс. кв. м.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.