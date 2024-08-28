Глава Одинцова принял участие в благоустройстве школы № 2 имени Пронина

Вместе со школьниками и педагогами глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов высадил на территории молодые туи и липы, а также проверил готовность школы к 1 сентября, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На улице Спортивная в Звенигороде завершился капитальный ремонт школы № 1 им. Героя Советского Союза М. А. Пронина. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вместе с учениками школы, их родителями и педагогами принял участие в благоустройстве территории: вместе они высадили в грунт более 70 деревьев — лип и туй. К экологической акции присоединились председатель Общественной палаты округа Марианна Кристалинская, депутаты Совета депутатов Одинцовского округа Станислав Улитин, Олег Цуцков и Дмитрий Александров, а также директор Звенигородской спортшколы Владимир Любовицкий. Как сообщил Андрей Иванов, к приему учеников обновленная школа № 1 готова, сейчас завершаются обустройство газонов, монтаж трибун и малых архитектурных форм.

«Внутри здания все работы закончены. Подрядная организация усилила конструкции, дверные проемы, стены и пол. Также рабочие привели в порядок фасад и кровлю, отремонтировали входную группу, провели внутреннюю отделку и проложили новые инженерные коммуникации. В классах уже установлены новая мебель и учебное оборудование. Сейчас завершается благоустройство территории» — рассказал Андрей Иванов.

Глава Одинцовского округа также поручил подготовить плац для проведения школьной линейки возле центрального входа: увеличить основную зону и уложить асфальтовое покрытие. Еще одно важное поручение касалось расширения спортивного ядра. Андрей Иванов предложил обустроить на свободных участках с торцов футбольного поля теннисные корты, воркаут или площадку для игры в бадминтон.

Ученики и их родители идею поддержали. Напомним, что масштабный капитальный ремонт школы № 1 проводился в рамках президентской программы «Модернизация системы общего образования». Общая площадь образовательного учреждения составляет 2 535 кв. м.

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