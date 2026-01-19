Андрей Иванов обсудил итоги работы полиции Одинцовского округа за 2025 год

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов 16 января заслушал отчет полиции по итогам 2025 года в Больших Вяземах. В мероприятии приняли участие представители правоохранительных органов, прокуратуры, Мособлдумы и общественных организаций, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Совещание началось с вручения 50 ведомственных наград и почетных грамот отличившимся сотрудникам полиции от Министерства внутренних дел Российской Федерации и Мособлдумы. Андрей Иванов поблагодарил полицейских за профессионализм и надежное партнерство, отметив совместную работу по обеспечению безопасности, профилактике подростковой преступности, контролю миграционной сферы и ликвидации незаконных построек.

Глава округа подчеркнул, что благодаря сотрудничеству администрации и полиции удалось добиться заметных результатов, в том числе в сфере ЖКХ, торговли и благоустройства. В округе продолжается развитие системы видеонаблюдения «Безопасный регион», насчитывающей около 12 тысяч камер.

Начальник УМВД Игорь Лопатин сообщил, что в 2025 году в округе снизилось общее число преступлений, включая тяжкие. Зарегистрировано 112 966 заявлений и сообщений о происшествиях, что меньше, чем в прошлом году. На учет поставлено 3461 преступление, раскрыто 2220, общая раскрываемость составила 66,7%, что выше среднеобластного уровня. Однако отмечен рост мошенничеств на 24,9%, квартирных краж на 11,1%, наркопреступлений на 3,8% и экономических преступлений на 45,7%. Количество ДТП с пострадавшими снизилось с 98 до 87 случаев.

В течение года в округе прошло более 600 общественных, культурных, спортивных и религиозных мероприятий. Особое внимание уделялось празднованию 80-летия Победы и проведению Международного музыкального конкурса «Интервидение». По итогам совещания определены приоритетные задачи на следующий год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.