Андрей Иванов и Вячеслав Духин открыли новую школу на 1160 мест в Одинцово-1

1 сентября в Одинцово-1 состоялась первая линейка в новом корпусе школы № 3. Образовательное учреждение на 1160 мест в торжественной обстановке открыли глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов и заместитель председателя Правительства Московской области Вячеслав Духин, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Сегодня торжественно открыли в микрорайоне Одинцово-1 новую школу на 1160 мест. Это полноценный учебный комплекс. На его территории построены спортивные площадки, стадион с легкоатлетическим ядром, футбольное поле с искусственным газоном, баскетбольная и волейбольная площадки», — рассказал Андрей Иванов.

Помимо учебных классов и мастерских с современным оборудованием в здании расположеныбольшой и малый спортзалы, пищеблок с обеденным залом, тренажерный и гимнастический залы, кабинеты дополнительного образования и актовый зал более чем на 500 человек.

«Сегодня в Одинцовском округе двойной праздник. Не только 1 сентября, но и открытие такой большой, красивой школы на 1160 мест. Конечно, это иное качество образования не только с точки зрения того, как это выглядит — современные классы, просторные коридоры, хорошее оборудование, которое там установлено в образовательных целях — но и очень высокий уровень педагогического состава. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев этим занимается системно и образование — это та сфера, которой он уделяет большое внимание», — отметил Вячеслав Духин.

Отметим, что новое здание находится в шаговой доступности для жителей микрорайона Одинцово-1, оно вошло в состав образовательного комплекса на базе школы № 3. Директором учебного заведения назначен Никонов Дмитрий Юрьевич, руководитель СОШ № 3 с 1997 года. Открытие школы позволит снизить нагрузку для второй смены в здании по улице Верхне-Пролетарская, 14, которое также входит в состав СОШ № 3.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно обеспечить безопасность учебного года в Московской области. Все необходимые мероприятия должны быть проведены вовремя.

«В начале августа впервые коснемся темы подготовки к учебному году, всего, что связано не только со строительной готовностью, наполнением, но и безусловно с безопасностью. Сразу хочу сказать, что вопросы, которые сегодня мои коллеги вынесли на обсуждение, также были нами подробно затронуты на совместном совещании с правоохранительным блоком», — сказал Воробьев.