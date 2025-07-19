Андрей Булгаков проверил содержание территорий в Жегалове

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков рассказал о работе по содержанию территорий в Жегалове. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Одна из самых актуальных сезонных тем — покос травы. Выявлять западающие территории помогают жители. Лично проверил ряд адресов по обращениям», — сказал глава округа.

Одной из таких локаций стал въезд в город через жегаловский тоннель. Здесь были выявлены высокие заросли травы и мусор рядом с торговыми объектами. Андрей Булгаков дал собственникам торговых точек сутки, чтобы привести данный участок в порядок.

Также он рассказал, что в округе будет увеличено количество обходов территории профильными службами с акцентом на проблемные точки. Это позволит работать на опережение, и устранять многие моменты до появления обращений от жителей. «Если у вас в микрорайоне есть подобные — прошу указать локацию в комментариях. Оперативно исправим», — отметил Андрей Булгаков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.