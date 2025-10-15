Андрей Булгаков проверил ход благоустройства еще одной общественной территории

Глава Щелкова Андрей Булгаков посетил еще одно общественное пространство, в котором на данный момент проводится благоустройство. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Сквер у „Навигатора“ теперь не просто прогулочная зона, а важный элемент городской инфраструктуры. Проверил, как идет благоустройство территории. Работы почти завершены. Уже видно, что здесь объединились визуальная привлекательность и функциональность», — поделился Андрей Булгаков.

В рамках работ были решены вопросы, которые волновали жителей: теперь здесь есть перехватывающая парковка для микрорайонов Финский и Богородский. Можно спокойно оставить машину и дойти до станции по безопасному, благоустроенному маршруту с тротуарами и освещением. Кроме того, артерия, проходящая мимо Щелковской текстильной фабрики, раньше была без тротуара — пешеходам приходилось идти по проезжей части. Теперь этот участок полностью благоустроен по всем стандартам.

На объекте уже выполнено: благоустройство парковки площадью 2 110 кв. м и ремонт проезда, установка скамеек, урн, мостиков и круговой качели. Проведено масштабное озеленение: высажены липы, клены, декоративные кустарники и уложен газон. Обустроены тротуары: 1 257 кв. м плиткой, 331 кв. м — асфальтом.

Впереди монтаж 3 беседок, 64 опор освещения, установка качелей и высадка декоративных яблонь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.