Андрей Антонов рассказал россиянам, как защититься от мошенников

Бывший правоохранитель, а ныне секретарь Союза писателей России Андрей Антонов делится тревожными наблюдениями о росте мошеннических схем в стране. По его словам, преступники постоянно совершенствуют свои приемы обмана населения, и из-за этого нужно сохранять бдительность, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Из личного опыта Антонов в качестве примера привел любопытный случай: сначала ему пришло СМС-сообщение, а затем позвонила некая женщина с просьбой зачитать содержание этого сообщения. Более того, он неоднократно сталкивался с попытками мошенников связаться с ним — они присылали сообщения, звонили, представляясь сотрудниками разных госструктур.

Антонов отметил, что схема работы преступников довольно хитрая. Сначала раздается звонок якобы от представителя солидной организации, который готовит почву для последующего разговора с неким «руководителем» — например, главным следователем СК. Мошенники явно проходят тренинги по манипуляции сознанием жертв.

«Например, им говорили, что их счет в банке находится в опасности. Потом курьеры, в качестве которых обычно выступали таксисты, привозили бумаги со штампами Центрального банка, подписанные электронными подписями и содержащие указание на то, что данная информация не подлежит разглашению. А если это произойдет, то они будут привлечены к ответственности», — рассказал специалист, отметив, что не следует придавать какого-либо значения этим документам, даже если они выглядят убедительно.

Эксперт рекомендовал россиянам игнорировать звонки с незнакомых номеров, но если все-таки есть соблазн ответить, от обсуждения персональной информации лучше воздержаться. Настоящие сотрудники банков никогда не запрашивают персональную информацию у клиентов и не просят перевести средства на «безопасные» счета.