Анастасия Волочкова разоткровенничалась о чувствах к Гаю Ричи

Волочкова: настоящий джентльмен — тот, кто находится рядом со мной

Балерина Анастасия Волочкова поделилась своими предпочтениями в отношении мужчин в интервью изданию Газета.ru . Прима призналась, что ей нравятся мужчины, обладающие красотой, стройностью и хорошей осанкой, и в качестве примера упомянула британского режиссера Гая Ричи.

Звезда подчеркнула, что в отношениях для нее всегда важнее добропорядочность человека и его нравственные ценности. По словам Волочковой, все остальные аспекты для нее не имеют значения.

Волочкова также призналась, что ждет премьеру нового фильма «Министерство неджентльменских дел» под авторством Ричи. После этого балерина отметила, что в ее видении истинный джентльмен — это мужчина, который находится рядом с ней.

Прима добавила, что на первом месте для нее всегда остаются мужчины из России. Волочкова уверена, что нельзя обобщать всех мужчин и делить их на русских, британцев или шотландцев. По словам знаменитости, все мужчины разные даже вне зависимости от их национальности.