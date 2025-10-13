сегодня в 04:41

В подмосковном Королеве завершился финал конкурса «Мисс Московская область — 2025», где победительницей стала 21-летняя Анастасия Ланская из Реутова.

Девушка получила право представить регион на всероссийском конкурсе «Мисс Россия» в 2026 году. Первой вице-мисс стала Елизавета Хартманн из Одинцово, второй вице-мисс — Мария Широкова из Раменского.

Финал включал несколько этапов: демонстрацию вечерних нарядов, творческие выступления и интеллектуальные испытания.

Действующая «Мисс Россия» Анастасия Венза, также представляющая Подмосковье, передаст эстафету новой победительнице и отправится на международный конкурс «Мисс Вселенная — 2025».