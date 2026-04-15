Анастасия Клишина отвергла обвинения в преследовании блогеров

Участница программы «Мужское/Женское» Анастасия Клишина прокомментировала обвинения в создании фейковых аккаунтов и преследовании девушек. Она заявила, что не причастна к описанным действиям, сообщает Сургут Информ .

Несколько девушек обвинили сургутянку в том, что на протяжении нескольких лет она якобы создавала поддельные страницы в социальных сетях, входила в доверие, собирала личную информацию, а затем вмешивалась в их отношения. По их версии, это сопровождалось угрозами, манипуляциями и провокациями конфликтов. Некоторые из заявительниц сообщили, что после этого им потребовалась психологическая помощь.

Также утверждается, что неизвестный от имени разных аккаунтов подделывал переписки и рассылал анонимные сообщения, усиливая напряжение между знакомыми и близкими. Девушки заявили, что смогли установить личность предполагаемого автора страниц после того, как в одном из эпизодов были указаны реальные данные. После этого они обратились в правоохранительные органы.

Анастасия Клишина отвергла обвинения. Она признала, что общалась с одной из девушек с фейкового аккаунта, однако заявила, что опубликованная переписка вырвана из контекста. По ее мнению, история используется ради популярности.

Клишина также назвала бредом утверждения о том, что якобы специально ищет «красивых девушек», и заявила о намерении защищать репутацию.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.