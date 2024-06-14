Аналитики выяснили, какие ремонтные работы популярны у россиян

Лето — это идеальное время для ремонта квартиры. С началом сезона отпусков и дачных поездок многие решают обновить жилье. Ремонт квартиры летом также может быть более эффективным, поскольку отсутствие постоянных жителей позволяет свободно работать над проектом. Поэтому запрос на ремонтные услуги постоянно растет. Например, с мая 2023 года спрос на удаление старых обоев увеличился на 82%, напольных покрытий — почти в 3 раза, сообщили РИАМО в пресс-службе портала «Авито Услуги».

Демонтаж

Демонтаж старых отделочных материалов и оборудования является важным первым шагом в процессе ремонта квартиры. С мая прошлого года увеличился спрос на удаление старых обоев и напольных покрытий. Интерес к демонтажу оборудования также значительно вырос — спрос на демонтаж вентиляции увеличился почти в 6 раз, демонтаж канализации стали заказывать в 3 раза чаще, а удаление радиаторов отопления — почти в 4 раза чаще.

Этот этап может быть трудоемким и пыльным, но он необходим для реализации дизайнерских идей. Профессиональные строители и ремонтные бригады используют специальные инструменты и методы для эффективного и безопасного демонтажа, чтобы минимизировать беспорядок и исключить повреждения. Тщательно выполненный демонтаж закладывает прочную основу для дальнейших ремонтных работ.

Руководитель категорий «Ремонт и строительство» на портале «Авито Услуги» Светлана Филимонова отметила, что россияне все чаще делегируют ремонтные работы специалистам — как отдельным мастерам, так и целым ремонтным бригадам. Обращение к высококвалифицированным экспертам особенно актуально в летний сезон капитальных ремонтов.

«Тренды на дизайн регулярно меняются, поэтому специалисты подстраиваются под желания заказчиков и предлагают новые услуги. При выборе специалиста важно тщательно изучать отзывы и обращать внимание на их рейтинг. Кроме того, изучить перечень услуг, предоставляемых мастером — это поможет подобрать наиболее подходящего специалиста или бригаду», — рассказала Филимонова.

Ремонт пола

При капитальном ремонте первый шаг при работе с полом — его стяжка. Для разных целей есть разные виды заливки. С мая 2023 года спрос на стяжку пола под укладку плитки вырос на 16%, на бетонную — почти в 3 раза, на механизированную и цементную — в 5 раз, на сухую — на 35%.

Для пола россияне используют разнообразные покрытия. Спрос на укладку ламината и линолеума вырос за тот же период в 2 раза по каждому из типов покрытий, укладку паркета стали заказывать на 90% чаще, а укладку плитки — почти в 3 раза чаще.

Парящие натяжные потолки — новый тренд

Ремонт потолка может радикально изменить внешний вид и функциональность помещения. Один из простых и долговечных способов работы с потолком — его покраска.

За год такой вид работ стали заказывать на 68% чаще. Новым популярным решением последних лет стали парящие натяжные потолки. Спрос на них увеличился больше, чем в 2 раза.

Ремонт стен

Это важный шаг для создания уникального и комфортного жилого пространства. Варианты отделки стен могут быть разнообразными: от классических покрасок до более сложных дизайнерских решений с использованием панелей, обоев или плитки.

Важно выбрать тот вариант, который соответствует личным предпочтениям, чтобы создать уютную атмосферу. Так, спрос на поклейку обоев увеличился наполовину, на покраску стен и укладку плитки на стены — почти в 3 раза.