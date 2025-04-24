Аналитики выяснили, как рост и вес влияют на стоимость страховки

Стоимость страхования жизни для россиян варьируется в зависимости от роста и веса клиента, сообщили РИАМО аналитики финансового маркетплейса Банки.ру.

Согласно оставленным с сентября 2024 года по февраль 2025 года заявкам, страхователи ниже 160 см в среднем платили 6,6 тыс. руб. за полис, а люди от 200 см — уже 18,3 тыс. руб. Расходы на ипотечную страховку возрастали и с увеличением массы тела клиентов. Люди весом менее 50 кг платили за полис 5,3 тыс. руб., а весом более 110 кг — 9,4 тыс. руб.

При оформлении полиса страхования жизни страховщики часто запрашивают физические параметры. Они входят в перечень данных, на которые ориентируется страховая компания, формируя условия для клиента и проводя андеррайтинг.

В период с сентября 2024 года по февраль 2025 года россияне ростом 160-179 см приобрели большую часть (67%) полисов. На втором месте — люди ростом 180-199 (26%), на третьем — ниже 160 см (7%). Меньше всего покупок совершили люди ростом от 200 см — 0,1%.

Аналогичная структура наблюдается и в разбивке по типу объекта страхования: только жизнь или жизнь и имущество (комбинированный полис). В целом, для всех пользователей стоимость ипотечной страховки увеличивается вместе с ростом.

Страхователи ниже 160 см в среднем платили за полис 6,6 тыс. руб., а люди выше 200 см — уже 18,3 тыс. руб. Из тенденции выбились пользователи-мужчины с ростом ниже 160 см — для них страховка стоила дороже, чем для мужчин ростом 160-199 см.

Стоит отметить, что женщин ростом выше 200 см в выборке за рассматриваемый период не оказалось.