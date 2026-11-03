Аналитики раскрыли масштабы скупаемых россиянами товаров на распродажах

Интерес россиян к распродажам не угасает. Как сообщили в «Авито» в преддверии осенней акции «Хватамба», в ходе подобных мероприятий обычно реализуется более 1 млн товаров.

По статистике платформы, в прошлогоднюю «Черную пятницу» пользователи приобрели свыше 1,5 млн позиций на сумму более 3 млрд рублей. В этом году организаторы обещают представить покупателям свыше 30 млн новых и ресейл-товаров — от электроники и бытовой техники до одежды, аксессуаров и предметов для дома.

За корректностью скидок будет следить специальный алгоритм: он отсеивает товары, чья стоимость была искусственно завышена перед стартом акции, чтобы предложения отражали реальное снижение цены, пишет «Комсомольская правда».

«Пользователи все чаще сравнивают цены и не готовы жертвовать качеством ради экономии, поэтому в подборках — и товары со скидкой от продавцов, и вещи с рук. Для нас важно, чтобы распродажа помогала пользователям не просто экономить, а находить именно то, что им действительно нужно, по подходящей цене. Для продавцов же сезон распродаж — хорошая возможность быстрее найти покупателя на вещи, которыми они больше не пользуются, на фоне повышенного спроса», — отметила руководитель бизнес-направлений «Распродажи, промо и мотивационные программы» «Авито» Елена Низовцева.