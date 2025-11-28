Аналитики назвали долю россиян, готовых купить пенсионные баллы

Аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру» выяснили, что 21% россиян готовы приобрести пенсионные баллы, а 12% уже воспользовались этой возможностью, сообщает RT .

Согласно исследованию, проведенному среди 2,5 тыс. россиян в возрасте от 18 до 60 лет, 27% опрошенных не планируют покупать пенсионные баллы сейчас, но допускают такую возможность в будущем. Еще 24% рассматривают покупку, но пока не приняли окончательного решения.

Аналитики отметили, что 16% респондентов не собираются приобретать пенсионные баллы, а 12% уже воспользовались этой услугой. Только треть участников опроса (31%) слышали о возможности увеличить будущую пенсию за счет добровольной покупки баллов, при этом 41% никогда не знали о такой практике. Еще 28% хорошо осведомлены о механике увеличения пенсии.

Главными мотивами для покупки пенсионных баллов россияне назвали желание обеспечить более комфортную жизнь на пенсии (31%) и увеличить размер будущей пенсии (26%).

Исследование также показало, что 34% опрошенных готовы потратить минимальную сумму на покупку баллов — 59 241,6 рубля в год. Еще 23% не готовы платить более 100 тыс. рублей, а 21% вовсе не планируют тратить деньги на пенсионные баллы. Лишь 4% респондентов готовы сразу оплатить максимальную сумму — 473 932,8 рубля.

