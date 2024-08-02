Аналитики фиксируют рост скорости домашнего интернета в Москве

В первом полугодии 2024 года средняя скорость скачивания данных в фиксированных сетях крупнейших интернет-провайдеров Москвы достигла 124,4 Мбит/с. Это на 6% выше, чем в 2022 году, когда проводилось последнее подобное исследование, сообщила пресс-служба агентства TelecomDaily.

Замеры проводились среди провайдеров с долей по числу пользователей на рынке домашнего интернета Москвы от 5%: Билайн, МТС, МегаФон, Ростелеком и Акадо.

Замеряли среднюю и максимальную скорость на скачивание и выгрузку данных — важные для пользователей показатели при оценке качества работы интернета. Рост скорости показали все пять провайдеров. Средняя скорость скачивания в целом выросла на 6%, на выгрузку — на 42%. Максимальные — на 25% на скачивание и на 59% на выгрузку.

Провайдерам выставлялись баллы по принципу «чем больше скорость, тем выше балл». По сумме баллов был составлен рейтинг. Наибольший балл набрал МТС с показателями средней скорости на скачивание в 184,1 Мбит/с, на выгрузку 169,3 Мбит/с и максимальной 861,2 Мбит/с на скачивание и почти 1032 Мбит/с на выгрузку.

Топ-5 провайдеров домашнего интернета Москвы

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