Аналитик рассказал о плюсах и минусах системы «умный дом»

Системой «Умный дом» в России оснащены около миллиона домов. В чем плюсы и минусы данной инновации рассказал в эфире радио Sputnik аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Данная система позволяет контролировать все, что происходит в доме. Так, с ее помощью можно проверить вернулись ли дети из школы, включить климат-контроль, использовать радио-няню.

Решения «умного дома» в основном устанавливают на дачах, потому что это хорошая история для контроля за тем, как работает, например, котел, какая используется температура», — добавил Муртазин.

Однако на данную систему не стоит полагаться в сфере охраны. Еще один ее недостаток в том, что она работает только от хорошего интернета.

Не следует выбирать системы неизвестных мелких производителей, потому что вы рискуете тем, что ваш «умный дом» просто сломается.