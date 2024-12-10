Петербурженка рассказала, как изменилась жизнь в Сирии после переворота

После переворота в Сирии власть изменилась, и петербурженка Ирина, имеющая друзей и родственников в этой стране, поделилась своими наблюдениями, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Родившись в Одессе, Ирина вышла замуж за сирийца и переехала в Сирию. В июне 2016 года ее жизнь изменилась до неузнаваемости, когда в дом влетел газовый баллон.

Ирина, защищая детей, серьезно пострадала: ей ампутировали кисть правой руки и одну ногу, вторую укоротили на 13 сантиметров. После тяжелых испытаний ей оказали помощь в Петербурге. В июне 2018 года, обращаясь к президенту России, Ирина попросила о гражданстве и получила его.

Она отметила, что несмотря на сложности, в Сирии стало спокойнее. Говоря о происходящем, женщина вспомнила, как ранее в стране господствовали террористы. С момента захвата Алеппо новые власти начали обеспечивать людей хлебом и водой. Она также рассказала о повстанцах, которые заявили о намерении не трогать гражданских и наладить жизнь.

Ирина подчеркнула, что новые власти обещали навести порядок, наказать мародеров и обеспечить безопасность.

«Посмотрим, сдержат ли они свое слово. Факт в том, что людям нужен мир, надо как-то дальше жить», — заключила женщина.