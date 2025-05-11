Американцев предупредили о рисках вторжения инопланетной расы

При гипотетическом контакте с внеземными цивилизациями жителям США стоит искать убежище в малонаселенных сельских регионах — к такому выводу пришли исследователи, смоделировавшие сценарий инопланетного вторжения, сообщает сайт MK.Ru .

Исследование показало, что наиболее защищенными от возможных захватчиков из космоса окажутся Вирджиния, занявшая первое место в рейтинге безопасности, следом идут Алабама и Миннесота. В десятку защищенных территорий также вошли Массачусетс, Нью-Йорк, Флорида, Висконсин, Северная Каролина, Аляска и Джорджия.

Согласно исследованию, пустынные территории Невады, Айдахо и Аризоны представляют наибольшую угрозу для выживания — открытые пространства не дают возможности эффективно спрятаться от пришельцев. Ключевым фактором безопасности ученые считают обилие естественных укрытий и низкую плотность населения, что снижает вероятность обнаружения людей потенциальными агрессорами из космоса.

По мнению ученых, размышления о таких гипотетических угрозах поднимают важный вопрос о гармоничном сочетания городского развития с защитой природных экосистем.