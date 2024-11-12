Американского рэпера Tekashi 6ix9ine приговорили к тюремному сроку

В США рэпера Дэниела Эрнандеса, известного под псевдонимом Tekashi 6ix9ine, приговорили к 1,5 месяцам тюремного заключения за нарушение условий освобождения, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC News.

В 2019 году рэпера приговорили к двум годам лишения свободы после того, как он признал себя виновным в рэкете, преступлениях с огнестрельным оружием и незаконном обороте наркотиков. Также он должен был находиться пять лет под надзором после освобождения.

Рэпер признал себя виновным в пяти нарушениях, в том числе в поездке без разрешения в Лас-Вегас и Сарасоту и двукратном невыполнении прохождения теста на наркотики.

Ранее сообщалось, что поклонники американского рэпера Tekashi 6IX9INE не смогут посетить его концерт 19 октября, так как музыкальное мероприятие пришлось перенести на неопределенный срок из-за того, что исполнитель не успел сделать визу.