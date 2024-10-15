В Москве за 4 дня отменили концерт американского рэпера Tekashi 6IX9INE

Поклонники американского рэпера Tekashi 6IX9INE не смогут посетить его концерт 19 октября, так как музыкальное мероприятие пришлось перенести на неопределенный срок из-за того, что исполнитель не успел сделать визу, сообщает Mash .

С трудностью покинуть США рэпер Tekashi 6IX9INE столкнулся после того, как начал оформлять документы, но власти узнали о том, что он не оплатил налоги. Музыкант успешно перевел средства, погасив задолженность, но в это же время на Штаты обрушился ураган «Милтон».

Документы рэпера остались в ведомстве, которые закрылись на период непогоды. Из-за накладок с документами Tekashi 6IX9INE вынужден перенести шесть выступлений в Дубае, Франкфурте и Москве.

Ближайшая свободная дата площадки, где планировал выступить американский исполнитель, — 21 декабря. Возможно, концерт перенесут на эту дату, но официальной информации пока нет.