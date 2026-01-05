Американский режиссер Тремблей будет просить российское гражданство

Переехавший в 2020 году в Крым американский режиссер-документалист Реджинальд Тремблей рассказал, что хочет направить прошение президенту РФ Владимиру Путину о получении гражданства страны, сообщает РИА Новости .

«Я очень хочу получить российское гражданство уже почти шесть лет, с тех пор как переехал в Крым, так как собираюсь остаться здесь жить навсегда», — сказал Тремблей.

Он живет в Ялте с марта 2020 года. В 2025 году режиссер получил вид на жительство. Он пояснил, что приехал на полуостров, так как намеревался узнать правду о возвращении Крыма в состав РФ. Как документалист хотел показать жителям США то, что узнал.

«В последующие визиты я осознал, какой невероятной страной и культурой является Россия. Все, что я узнал, заставило меня захотеть здесь жить», — добавил американец.

Он снял серию докфильмов, которые рассказывают о жизни в российском Крыму. Тремблей — волонтер в центре «Вместе» в Ялте, помогает детям и молодым людям с умственными и физическими недостатками. Также он является основателем и координатором организации «Друзья Крыма в США».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.