Американский фотограф снял парашютиста на фоне Солнца

Фотограф из США Эндрю МакКарти сделал захватывающий кадр парящего парашютиста на фоне солнечного диска. В роли модели выступил Габриэль Браун, который в момент создания кадра находился на высоте более 1 километра, сообщает SHOT .

По словам фотографа, для получения нужного кадра ему потребовалось заранее определить маршрут полета его товарища. Видеозапись процесса съемок он в шутку охарактеризовал как «нелепую».

В момент создания фотографии МакКарти находился на расстоянии 2,5 километров от Брауна, который совершал прыжок с высоты более 1 километра.

В итоге мужчинам удалось создать уникальный снимок, где не видно летательный аппарат, на котором парашютист поднялся в небо, а сам герой попал четко на солнечный диск.

По данным Baza, снимок сделан с шестой попытки 8 ноября 2025 года. Парашютист готовился к съемке несколько недель.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.