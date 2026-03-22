Американский бренд Gillette зарегистрировал товарный знак в России

Американский бренд пен для бритья, лезвий и средств для ухода за кожей Gillette зарегистрировал в РФ товарный знак. Об этом говорят данные Роспатента, сообщает РИА Новости .

Заявка была подана в ведомство в мае 2025 года от компании «Дзе Жиллетт Компани ЛЛК». Решение о регистрации было принято в марте 2026 года.

Теперь под товарным знаком «Gillette Fusion» компания сможет продавать на территории России гели, кремы, лосьоны для бритья и другие средства в сфере ухода за кожей.

Gillette принадлежит американской корпорации Procter & Gamble. В 2022 году P&G заявляла, что не будет продолжать капитальные вложения в РФ, приостановит рекламную активность и сократит ассортимент доступных на рынке продуктов.

