Американец выкопал из могил 100 тел и собрал их в подвале своего дома

В США полиция нашла в подвале дома 100 человеческих черепов и других останков

В Соединенных Штатах сотрудники полиции нашли в подвале дома множество человеческих останков. Американец выкопал из могил 100 тел и собрал их у себя дома, сообщает издание Associated Press (AP).

Инцидент произошел в Филадельфии. На окраине заброшенного кладбища Маунт-Мориа правоохранители обнаружили автомобиль, который был наполнен человеческими костями и черепами. В ходе проверки полицейские вышли на 34-летнего Джонатана Криста Герлаха.

При осмотре подвала в доме американца сотрудники полиции нашли более 100 человеческих черепов, трубчатых костей, мумифицированных рук и ног, два разлагающихся торса и другие скелетные останки.

«Они находились в разных состояниях. Некоторые, так сказать, висели. Некоторые были собраны из разных частей, а некоторые — просто черепа на полке», — прокомментировал шокирующую находку прокурор округа Делавэр Таннер Раус.

По данным местных властей, большинство останков были обнаружены в подвале, а также изъяты украшения, вероятно, снятые с тел. Герлах был задержан, когда возвращался к своему автомобилю с ломом и мешком, внутри которого находились мумифицированные останки двоих детей и кости.

Мужчине предъявили обвинение по 100 пунктам. К настоящему моменту он арестован под залог в 1 млн долларов.

