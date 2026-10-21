«Амбиции стали в 100 раз больше»: экс-участница «Дома 2» хочет стать мэром Уфы

Блогер и бывшая участница проекта «Дом-2» Анастасия Балтер заявила, что хочет стать мэром Уфы и работать на благо родного города. Она уже подала документы в конкурсную комиссию, сообщает UFA1.RU .

Сейчас Балтер 25 лет. В 19 лет она стала участницей проекта «Дом-2», где зарекомендовала себя как конфликтного человека. Одной из своих оппоненток девушка расцарапала лицо. Отношения на проекте она так и не построила.

О родном районе в Уфе Балтер отзывалась тепло, но подчеркивала, что там много пьяных людей. Однажды ее подругу пытался утащить маньяк, но ей удалось отбиться от преступника.

«У нас есть очень много проблем, над которыми нужно работать. Смотришь — в центре все так красиво, но стоит выехать за пределы центра, и ты видишь совершенно другую, печальную картину, которую срочно нужно менять», — объяснила Балтер подачу документов на пост мэра.

В том числе девушка активно помогает бойцам в зоне СВО. Она возила туда гуманитарную помощь и даже научилась заряжать автомат. По ее словам, амбиций у Балтер стало в 100 раз больше, поэтому она хочет занять такую важную и ответственную должность.

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