Эксперт Фейзуллов: Новый год у зумеров пройдет в глэмпингах и TikTok-зонах

Праздничная ночь для поколения Z — это не банкет, а продуманная эстетика: cozy-декор, фотозоны и цифровые подарки, отметил в беседе с РИАМО директор по SMM и ORM в коммуникационном агентстве PR Partner Дамир Фейзуллов.

«Новый год для зумеров — это полноценное медийное событие. TikTok задает тренды на образы, макияж и декор. Богемная роскошь отходит на второй план. В приоритете — гармония и душевная атмосфера. Нередко среди желаемых мест для празднования выбирают уединенные пространства. Популярны глэмпинг, домики в лесу, лофты под съемку», — сказал Фейзуллов.

Он добавил, что telegram-молодежь «затачивает» под шаблоны вечеринок и интерактивные боты с обратным отсчетом до полуночи. Для создания ламповой атмосферы учитывается каждая деталь.

«Пространства декорируют под фотозоны, а наиболее популярные развлечения — TikTok-челленджи и шортс-баттлы. Наиболее желаемые подарки: сертификаты на обучение, подписки на сервисы, распечатанные аватары из Midjourney или видеооткрытки, созданные в Sora. Вместо фейерверков — проекции, AR-фильтры и дроны», — рассказал директор агентства.

Фейзуллов резюмировал, что фактически праздник становится сценой, а участники — режиссерами. Молодежь вдохновляется трендами из ленты и старается воссоздать их в реальности — не ради лайков, а чтобы создать свой момент и оставить его в памяти.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.