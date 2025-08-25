Альтернатива цветам: что подарить учителю на 1 сентября?

Приближается 1 сентября — День знаний, когда хочется поздравить не только учеников, но и их учителей. Все чаще родители и школьники задумываются о более оригинальных вариантах подарков, чем стандартный букет. О том, как сделать поздравление креативным и душевным, сообщила РИАМО декоратор бренда эмоциональных товаров modi Юлия Лапшинова.

«Вместо цветов можно выбрать подарок, который останется с учителем надолго. Практичные, но душевные вещи помогают создать эмоциональную связь. Например, красивая рамка для фото — не просто декор, а способ сохранить приятные воспоминания. Такой подарок можно дополнить открыткой от класса или фото выпускников», — отметила Юлия.

Если хочется сделать что-то оригинальное и символичное, хорошим решением станет набор для выращивания растений. Это может быть мини-сад на подоконнике или баночка с семенами и милой надписью. Такие подарки несут в себе метафору роста — как ученики, которые взрослеют и набираются сил и знаний благодаря учителю.

«Набор качественной канцелярии с нестандартным дизайном точно пригодится в работе и поднимет настроение. Учителя — люди, которые ценят порядок и эстетику, а красивые и функциональные вещи — это всегда уместно», — пояснила эксперт.

А тем, кто хочет подарить по-настоящему положительные эмоции, рекомендуется обратить внимание на интерьерные аксессуары — вазы, подсвечники или диффузоры. Главное — выбирать предметы в нейтральной цветовой гамме и универсальном стиле. Такие вещи помогают одаряемому создать уют и демонстрируют ваше трепетное отношение к учителю, а это ценится даже больше, чем стоимость подарка.

Основной совет — вложить в подарок вашу душу. Небольшой презент, сделанный своими руками, подарит самые положительные эмоции. Учителя ценят искренность, внимание и желание сделать этот день по-настоящему праздничным.