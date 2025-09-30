Альпинистка Наговицина могла оставить предсмертную записку на Пике Победы

Альпинистка из Перми Наталья Наговицина, застрявшая на Пике Победы в августе, могла оставить предсмертную записку, считают ее друзья и участники спасательной операции, сообщает kp.ru .

Полтора месяца назад на Пике Победы на высоте почти 7 200 метров в палатке со сломанной ногой осталась пермская альпинистка Наталья Наговицина. Спасти ее не удалось.

29 сентября в эфире передачи «Пусть говорят» альпинисты, участники спасательной операции и эксперты вновь обсуждали трагедию. Президент Федерации альпинизма Киргизии Эдуард Кубатов рассказал, что 27 августа дрон с тепловизором не зафиксировал признаков жизни в палатке Натальи. Несмотря на это, 2 сентября был организован еще один облет с военным вертолетом и дронами, но и он не дал надежды — палатка оставалась без движения.

Спасатели отмечали, что Наталья до последнего пыталась выжить: она укрепила палатку, оставила рюкзак у входа и выходила наружу. Друг Натальи, альпинист Руслан Колунин, предположил, что она понимала серьезность ситуации.

47-летняя Наталья Наговицина отправилась на Пик Победы в конце июля. 12 августа при спуске она сломала ногу, и трое спутников были вынуждены оставить ее с запасом еды и снаряжения. Две спасательные операции не увенчались успехом из-за погодных условий.

Несмотря на неоднократные попытки с помощью дронов и вертолетов, признаков жизни обнаружить не удалось. Официально Наталья признана пропавшей без вести, а МВД Кыргызстана проводит доследственную проверку. Новые подробности могут появиться только после открытия следующего сезона восхождений.

