Аллею в честь 80-летия Победы высадили на территории храма в Ленинском округе

На территории Иосифо-Волоцкого храма в поселке Развилка Ленинского городского округа высадили Аллею памяти в честь 80-летия Великой Победы. Порядка 20 саженцев хвойных и плодовых деревьев предоставлены спонсором — Сбербанком. Мероприятие провели в рамках акции «Сад памяти». Об этом сообщили в пресс-службе главы муниципалитета Станислава Каторова.

«Ранее в рамках акции „Сад памяти“ в различных территория муниципалитета высадили свыше 850 кустарников и 350 молодых деревьев. Возле храма святого преподобного Иосифа Волоцкого будут расти яблони, абрикосы, вишни и ели. Это одновременно и дань памяти наших предков, и возможность сделать наши микрорайоны красивее и уютнее», — приводятся в сообщении слова заместителя главы Ленинского округа, начальника финансового управления Ларисы Колмогоровой.

В мероприятии приняли участие депутаты местного Совета депутатов, сотрудники администрации и муниципальных организаций, представители Сбербанка. Воспитательную роль таких патриотических акций отметил настоятель храма иерей Петр Зорин.

В пресс-службе напомнили, что в марте возле Иосифо-Волоцкого в Развилке провели первый в этом году массовый субботник: привели в порядок территорию, убрали сухие ветки, мусор, сгребли прошлогоднюю листву, обработали деревья, с помощью спецтехники помыли дороги.

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