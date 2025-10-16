сегодня в 18:25

Аллею из 26 дубов высадили на территории Принарского парка в Серпухове

16 октября в Принарском парке Серпухова состоялась экологическая акция по высадке новой аллеи, в рамках которой было высажено 26 дубов. Инициатором этого мероприятия выступила партия «Единая Россия» в рамках региональной программы «Успех V единстве поколений». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

К посадке деревьев присоединились глава городского округа Серпухов Алексей Шимко, депутаты окружного Совета, предприниматели, молодогвардейцы, члены «Волонтеров Подмосковья», а также ветераны специальной военной операции, неравнодушные жители муниципалитета.

Создание этой аллеи, названной «Отцовским парком», символизирует дань уважения отцам и их важной роли в воспитании детей, а также делает вклад в улучшение экологии нашего региона.

«Уверен, аллея станет любимым местом для отдыха наших жителей и новым символом связи поколений», — отметил глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Принарский парк теперь обрел не только новую живую составляющую, но и место, где будут собираться семьи и отмечать важные моменты своей жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения, — наставникам», — сказал он.